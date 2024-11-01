Олег Царёв: Украинцы стали меньше есть

Семь с небольшим лет назад министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире запрещённого позже Зеленским канала «112 Украина» выдал откровение: украинцы плохо живут, поскольку слишком много едят.
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