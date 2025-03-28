Царьград Коллаж Царьграда Мирная инициатива президента США, которая должна была сократить причиняемый дальнобойными дронами ущерб, неожиданно для многих привела к совершенно противоположному результату: по ночам над подконтрольными так называемой Украине городами полыхают небывалые пожарища, а мониторинговые ресурсы отмечают, что Россия кардинально изменила тактику ударов.
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