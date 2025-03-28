Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Зарево над городами: Украину накрыло непредвиденное последствие энергетического перемирия

Зарево над городами: Украину накрыло непредвиденное последствие энергетического перемирия

Царьград Коллаж Царьграда Мирная инициатива президента США, которая должна была сократить причиняемый дальнобойными дронами ущерб, неожиданно для многих привела к совершенно противоположному результату: по ночам над подконтрольными так называемой Украине городами полыхают небывалые пожарища, а мониторинговые ресурсы отмечают, что Россия кардинально изменила тактику ударов.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Не совсем  так. Не надо забывать, что Китай, производящий70-89%  всех  дронов  в мире, даёт их не России, а  Украине, как он официально признал. А  у РФ  нет таких мощностей, чтобы  сравняться  с Китаем
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4 час.
Владимир Алтайцев
👍👍👍👍👍👍👍👍
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4 час.
Владимир Алтайцев
мерзавец  тот. кто поверил  нацисту.
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4 час.
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