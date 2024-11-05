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Протоиерей Тимофеев рассказал о жертвоприношениях в батальонах ВСУ

Протоиерей Тимофеев рассказал о жертвоприношениях в батальонах ВСУ

Свидетельства этого фиксируются еще с 2022 года, отметил доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Свидетельства того, что в украинских батальонах практикуются жертвоприношения, фиксируются еще с 2022 года.

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Комментарии
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Андрей
а наши парни гуманно берут их в плен...ужас...
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