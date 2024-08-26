Жена Дмитрия Диброва появилась на отдыхе в наряде, который ей подарил муж

Жена телеведущего Дмитрия Диброва снялась в наряде, который ей подарил муж. Модель Полина Диброва позировала в летнем костюме на территории пятизвездочного отеля в Турции, где отдыхает с детьми и подругами, и поделилась кадрами в соцсетях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии