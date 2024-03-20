Мария Захарова достойно ответила немецким властям на их, как им казалось, остроумный ход

Геннадий Бережнов

Некогда культурная и процветающая Германия добровольно одела хомут от Байдена и превратилась в постыдное государство, где правят дети и внуки третьего рейха. Куда они снова заведут Германию понятно, однако народ пока терпит и на что то надеется! Но этот раз они постигнут то, чего так яростно добиваются - исчезновения!