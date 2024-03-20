Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Мария Захарова достойно ответила немецким властям на их, как им казалось, остроумный ход

Мария Захарова достойно ответила немецким властям на их, как им казалось, остроумный ход

Это же надо! Немецкие власти не признают выборов президента в России! Интересно, а Гитлер, когда воевал с СССР, признавал выборы в СССР или называл Иосифа Виссарионовича «Сталин»? Нет ли тут параллели, или они пали ниже Гитлера в дипломатическом этикете? Читаем новость.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Некогда культурная и процветающая Германия добровольно одела хомут от Байдена и превратилась в постыдное государство, где правят дети и внуки третьего рейха. Куда они снова заведут Германию понятно, однако народ пока терпит и на что то надеется! Но этот раз они постигнут то, чего так яростно добиваются - исчезновения!
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