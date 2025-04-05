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Договор нарушен: боевики ВСУ усилили атаки на энергообъекты России

Договор нарушен: боевики ВСУ усилили атаки на энергообъекты России

В ежедневной сводке Министерства обороны России теперь отдельной строкой — сообщения об ударах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нашим энергообъектам: 31 марта, 1 и 2 апреля было по 2 удара, 3 апреля — 4, 4 апреля — 6, 5 апреля — 12.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Это было непонятно только Путину. Мало лапши вешали?
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13 час.
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