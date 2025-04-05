Договор нарушен: боевики ВСУ усилили атаки на энергообъекты России

В ежедневной сводке Министерства обороны России теперь отдельной строкой — сообщения об ударах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нашим энергообъектам: 31 марта, 1 и 2 апреля было по 2 удара, 3 апреля — 4, 4 апреля — 6, 5 апреля — 12.