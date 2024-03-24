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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джон Кразински об Энтони Эдвардсе: «Информация, которую дают ему Финч, Конли, Кайл Андерсон, не проходит впустую и начинает оказывать влияние на его игру»

«После игры с «Денвером» Майк Конли рассказал, что много работает с Эдвардсом над тем, чтобы избегать неэффективного нападения и играть в простой и правильный баскетбол.

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