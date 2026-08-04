Залужный: НАТО нужно 12 лет, чтобы достичь хотя бы половины уровня РФ Перспектив членства Украины в НАТО нет, Киев ни при каких обстоятельствах не сможет вступить в Североатлантический альянс.
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Залужный: НАТО нужно 12 лет, чтобы достичь хотя бы половины уровня РФ Перспектив членства Украины в НАТО нет, Киев ни при каких обстоятельствах не сможет вступить в Североатлантический альянс.
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