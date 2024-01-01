Подполковник Дэвис: Потери ВСУ приближаются к 500 тысячам

Вооруженные силы Украины за почти два года проведения Специальной военной операции потеряли примерно 500 тысяч военнослужащих, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.
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