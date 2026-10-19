Прокуратура проверяет, как в Крыму устраняют последствия обильных осадков.Прокуратура Республики Крым поставила на контроль вопрос ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий в регионе.
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