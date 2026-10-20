Политолог Денис Батурин в программе «Мнение» назвал причины, по которым Киев сместил ракурс внимания с президента США Дональда Трампа на министра обороны Пита Хегсета, а также заявил, что сокращение поставок вооружений на Украину в меньшей степени связано с заявлением главы Белого дома о смене украинской власти.