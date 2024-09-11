"Ситуация критическая": Наёмников вывели. Русская армия уничтожает элиту ВСУ. Что говорят инсайдеры о контрнаступлении на Курщине

ИМ

Ильдус Мамлеев

Всё всё об наемниках знают, где они и чем заняты. Почему им вообще дали уйти в Сумы, с территории Курской области, почему их там не уничтожили? Мы вообще уничтожать врага что вторгся в Россию будем или "либерально" быдем его выдавливать из России? Так они "завтра" ещё раз зайдут, но уже в другой области, в Калининградской например. Опыт у них есть, бронекулаки уже созданы и подтянуть к нашим границам. Будем ждать реального нападения расплачиваясь при этом жизнями русских людей? До коле это будет продолжаться? Кто ответит на эти вопросы?