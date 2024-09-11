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"Ситуация критическая": Наёмников вывели. Русская армия уничтожает элиту ВСУ. Что говорят инсайдеры о контрнаступлении на Курщине

"Ситуация критическая": Наёмников вывели. Русская армия уничтожает элиту ВСУ. Что говорят инсайдеры о контрнаступлении на Курщине

Курская авантюра, изначально срежиссированная иностранцами постепенно сворачивается, намеков уже вывели из-за ударного темпа нашей армии.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Всё всё об наемниках знают, где они и чем заняты. Почему им вообще дали уйти в Сумы, с территории Курской области, почему их там не уничтожили? Мы вообще уничтожать врага что вторгся в Россию будем или &quot;либерально&quot; быдем его выдавливать из России? Так они &quot;завтра&quot; ещё раз зайдут, но уже в другой области, в Калининградской например. Опыт у них есть, бронекулаки уже созданы и подтянуть к нашим границам. Будем ждать реального нападения расплачиваясь при этом жизнями русских людей? До коле это будет продолжаться? Кто ответит на эти вопросы?
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