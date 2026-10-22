На сцене театра «Новая опера» имени Колобова 15 и 16 февраля 2027 года зрителям представят премьеру двухактного балета «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» по мотивам повести Роберта Льюиса Стивенсона.
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