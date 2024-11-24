В Воронинском заповеднике готовятся к зимнему периоду

В Воронинском заповеднике началась подготовка к зимнему периоду. В комплекс биотехнических мероприятий входят установка подкормочных площадок, а также обустройство солонцов для минеральной подкормки животных.
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