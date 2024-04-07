Виктор Анисимов Как это ни цинично и жестоко звучит, но в борьбе за выживание России, Путин обрек Украину и украинский народ на уничтожение.
Путин обрек Украину на уничтожение
Комментарии
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Людмила Боченкова
причём тут Путин?! !укро нациское руководство во главе с просроченным президентом Зеленским обрекли некогда успешную страну на исчезновение с карты мира
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9 час.
Алексей Тан
Путин то и спасал Украину... фактически ... в течении 20-ти лет!!... а вот иудеи (сионисты) осознанно её уничтожили... руками иудейского Уолл стрит.... (НАТО - ЭТО наёмник иудеев с Уолл стрит).
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9 час.
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