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Путин обрек Украину на уничтожение

Путин обрек Украину на уничтожение

Виктор Анисимов  Как это ни цинично и жестоко звучит, но в борьбе за выживание России, Путин обрек Украину и украинский народ на уничтожение.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
причём тут Путин?! !укро нациское  руководство во главе с просроченным  президентом Зеленским  обрекли некогда успешную страну на исчезновение с карты мира
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9 час.
Алексей Тан
Путин то и спасал Украину... фактически ... в течении 20-ти лет!!... а вот иудеи (сионисты) осознанно её уничтожили... руками иудейского Уолл стрит.... (НАТО - ЭТО наёмник иудеев с Уолл стрит).
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9 час.

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