Гаврилов: Запад все больше использует Форум ОБСЕ для информвойны против РФ

Форум Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по сотрудничеству в сфере безопасности (ФСОБ) все больше используется Западом как инструмент поддержки информационной войны против России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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