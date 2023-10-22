Каршеринг хочет получить в Петербурге льготную парковку

В Мариинском дворце обсуждают, давать ли автомобилям каршеринга льготы в зонах платной парковки. Об этом петербургское Заксобрание просили представители бизнеса, аргументируя тем, что такая поддержка уже есть в Москве и некоторых других городах.
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