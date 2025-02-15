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Корабли ВМФ РФ прибыли в Индонезию для участия в военно-морских учениях

Корабли ВМФ РФ прибыли в Индонезию для участия в военно-морских учениях

Отряд кораблей Военно-морского Флота (ВМФ) России в составе корветов «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» Тихоокеанского флота (ТОФ) в обеспечении среднего морского танкера (СМТ) «Печенга» прибыл на рейд острова Бали Республики Индонезия для участия в многосторонних военно-морских учениях «Комодо-2025».

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