Корабли ВМФ РФ прибыли в Индонезию для участия в военно-морских учениях

Отряд кораблей Военно-морского Флота (ВМФ) России в составе корветов «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» Тихоокеанского флота (ТОФ) в обеспечении среднего морского танкера (СМТ) «Печенга» прибыл на рейд острова Бали Республики Индонезия для участия в многосторонних военно-морских учениях «Комодо-2025».