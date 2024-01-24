В Петербурге впервые в 2024 году развели мосты - видео

В акваторию города вошли два ледокола. Два судна зашли в акваторию Петербурга ночью 24 января. Для их прохода впервые в этом году были разведены шесть мостов — Дворцовый, Троицкий, Благовещенский, Литейный, Большеохтинский и мост Александра Невского.