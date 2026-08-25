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За рулем

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Названа главная ошибка при выборе моторного масла

Названа главная ошибка при выборе моторного масла

Экономия на моторном масле способна вылиться в серьезные расходы на восстановление двигателя. Об этом сообщил Константин Галаган, занимающий должность директора направления механического ремонта в АГ «Авилон».

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