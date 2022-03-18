Царьград

2 544 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Лукшина
    Если Украина остаётся(останется), как страна, то ей нужен Новый Президент.  Не знаю, каково мнение других... Но, моё ...В Киеве решили св...
  • Владимир
    Подарок Эрдогану за Байрактары.Украинские подвод...
  • StarPer
    Ссат, что хохлов прижмут к польской границе и те ломанутся с оружием в Польшу.Зачем Польша зовё...

"Секретный план" победы Украины слили в Сеть: Откуда там боевые роботы?

"Секретный план" победы Украины слили в Сеть: Откуда там боевые роботы?

Американский писатель и публицист Бобби Льюис придумал, как помочь Украине победить Россию. По крайней мере, он уверен, что его способ сработает: ради спасения Незалежной "эксперт" играет в компьютерные игры, откуда и черпает полезные лайфхаки.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх