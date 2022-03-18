"Секретный план" победы Украины слили в Сеть: Откуда там боевые роботы?

Американский писатель и публицист Бобби Льюис придумал, как помочь Украине победить Россию. По крайней мере, он уверен, что его способ сработает: ради спасения Незалежной "эксперт" играет в компьютерные игры, откуда и черпает полезные лайфхаки.
Американский писатель и публицист Бобби Льюис придумал, как помочь Украине победить Россию. По крайней мере, он уверен, что его способ сработает: ради спасения Незалежной "эксперт" играет в компьютерные игры, откуда и черпает полезные лайфхаки.
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