Минздрав Израиля напоминает

В последнее время Министерство здравоохранения получило несколько обращений, согласно которым доктор Михаэль Янко, действие лицензии которого на медицинскую практику приостановлено на 15 лет, продолжает оказывать консультационные услуги в сфере психического здоровья, в том числе выдавать заключения, касающиеся детей и подростков .
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