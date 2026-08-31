Минздрав Израиля напоминает

В последнее время Министерство здравоохранения получило несколько обращений, согласно которым доктор Михаэль Янко, действие лицензии которого на медицинскую практику приостановлено на 15 лет, продолжает оказывать консультационные услуги в сфере психического здоровья, в том числе выдавать заключения, касающиеся детей и подростков .