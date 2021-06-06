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«Милан» не стал выкупать Далота у «МЮ». Защитник предложен «Роме»

«Милан», как и ожидалось, не стал приобретать на постоянной основе защитника «Манчестер Юнайтед» Диогу Далота, выступавшего за «россонери» в минувшем сезоне на правах аренды.

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