«Милан» не стал выкупать Далота у «МЮ». Защитник предложен «Роме»

«Милан», как и ожидалось, не стал приобретать на постоянной основе защитника «Манчестер Юнайтед» Диогу Далота, выступавшего за «россонери» в минувшем сезоне на правах аренды.
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