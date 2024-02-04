Родственники погибшего Захарова не будут мешать выходу Ефремова по УДО

Родные погибшего в смертельном ДТП Захарова прокомментировали возможное УДО Михаила Ефремова Родственники Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП, которое устроил Михаил Ефремов, удивлены возможностью условно-досрочного освобождения виновника аварии, но не собираются препятствовать процессу получения УДО.
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