Салон красоты, звонки и книги: как живет Елена Блиновская в СИЗО

Елена Блиновская официально признана банкротом. Что теперь будет с имуществом королевы марафонов? И хватит ли ей денег, чтобы погасить долг перед государством? Правда, что у блогера есть тайная недвижимость в Дубае? И чем она заставляла заниматься своих сотрудников? А также новые подробности дела Валерии Чекалиной.
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