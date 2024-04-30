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Аналитик рассказал, по каким депозитам еще могут вырасти ставки

Повышение Банком России прогнозов по ставке на 2025 год может способствовать росту ставок на долгосрочные вклады, заявил старший аналитик дирекции операций на финансовых рынках  банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев в комментарии для Банки.

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