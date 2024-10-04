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Цены на сидр в России вырастут до 20% из-за дефицита яблок

Цены на сидр в России вырастут до 20% из-за дефицита яблок

Сидр в 2025 году ждет подорожание до 20%. Об этом пишет РБК со ссылкой на участников рынка. Основная причина роста стоимости напитка заключается в снижении урожая яблок в России в связи с майскими заморозками.

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