Цены на сидр в России вырастут до 20% из-за дефицита яблок

Сидр в 2025 году ждет подорожание до 20%. Об этом пишет РБК со ссылкой на участников рынка. Основная причина роста стоимости напитка заключается в снижении урожая яблок в России в связи с майскими заморозками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии