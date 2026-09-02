Goblin предупредил любителей легкого заработка об опасностях установки SIM-боксов

Российский блогер Дмитрий Пучков, который известен многим под псевдонимом Goblin, предупредил молодых россиян об опасности легких денег.
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