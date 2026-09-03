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Андрей Николаев и Артем Здунов обсудили планы по обновлению образовательной инфраструктуры в Мордовии

Андрей Николаев и Артем Здунов обсудили планы по обновлению образовательной инфраструктуры в Мордовии

В Москве 3 сентября состоялась рабочая встреча заместителя Министра просвещения Российской Федерации Андрея Николаева и главы Мордовии Артема Здунова.

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