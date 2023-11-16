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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Скип Бэйлесс: «Не понимаю: Леброн всегда тренируется, всегда в зале на 4 часа раньше. Но он довольно жалок в точности и 3-очковых, и штрафных»

Эксперт Fox Sports Скип Бэйлесс недоумевает, почему 4-кратный чемпион НБА Леброн Джеймс не прогрессирует в точности бросков.

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