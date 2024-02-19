Генштаб ВС РФ: военные НАТО воюют на Украине под видом наемников

brigadier21 Snytsarienko

Блин, да сразу было понятно, что в каждой крупной и даже средней операции ВСУ - рулили НАТОвские спецы, заранее интегрировавшие штабы ВСУ в собственную систему оперативных управлений. Сейчас их стало только больше, хотя и они стали нести значительные потери, сам факт высокоэффективного противостояния нам - уже говорит о задействовании такой структуры, а значит требует максимального внимания, усиления разведки всех типов и проведения мероприятий активной дезинформации таких структур. Скорее всего, в этой среде есть чёткое разделение на 3 компонента: 1) элита разведки (США, Британия, Франция), 2) средний командный состав из отпускников на местном контракте, 3) просто наёмники разной степени ценности. Третий тип НАТО разменивает как и укропов, второй уже старается беречь, а третий почти нигде не светится и работает по целям, кои вполне стратегические с учётом возможностей всех сторон конфликта. Потому тут надо чётко понимать кто из ху и х...ить согласно приоритетам уже нашего ГШ.