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Тихонов: российские спортсмены поехали на Олимпиаду в Париже за позором

Тихонов: российские спортсмены поехали на Олимпиаду в Париже за позором

Тихонов назвал выступление россиян на Олимпиаде позором  Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил РИА Новости, что выступление российских спортсменов в крайне ослабленном составе на Олимпийских играх 2024 года в Париже завершается ожидаемым провалом к радости многих иностранных недоброжелателей.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Не надоело паскудиться перед миром?
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19 час.
Валентин Щербаков
Насколько всегда был прав и честен Александр Тихонов и продолжает высказывать правду-матку.....Позор всяким лживым продажным оборотням как  губерниев и ему подобным в РОССИИ.....
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18 час.
Алексей Тан
А &quot;наш&quot; союзничек&quot;... беларюси... и не &quot;париться&quot; даже... а их вдвое больше, поехало во Хфранцию... и Лукаш... доволен... немцы едут... а белярюси чем хуже!??.
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16 час.

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