Тихонов: российские спортсмены поехали на Олимпиаду в Париже за позором

Насколько всегда был прав и честен Александр Тихонов и продолжает высказывать правду-матку.....Позор всяким лживым продажным оборотням как губерниев и ему подобным в РОССИИ.....

Алексей Тан

А "наш" союзничек"... беларюси... и не "париться" даже... а их вдвое больше, поехало во Хфранцию... и Лукаш... доволен... немцы едут... а белярюси чем хуже!??.