Тихонов назвал выступление россиян на Олимпиаде позором Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил РИА Новости, что выступление российских спортсменов в крайне ослабленном составе на Олимпийских играх 2024 года в Париже завершается ожидаемым провалом к радости многих иностранных недоброжелателей.
Тихонов: российские спортсмены поехали на Олимпиаду в Париже за позором
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Не надоело паскудиться перед миром?
Ответить
19 час.
Валентин Щербаков
Насколько всегда был прав и честен Александр Тихонов и продолжает высказывать правду-матку.....Позор всяким лживым продажным оборотням как губерниев и ему подобным в РОССИИ.....
Ответить
18 час.
Алексей Тан
А "наш" союзничек"... беларюси... и не "париться" даже... а их вдвое больше, поехало во Хфранцию... и Лукаш... доволен... немцы едут... а белярюси чем хуже!??.
Ответить
16 час.
Свежие комментарии