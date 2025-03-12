Он наклонился над столиком, открыв с фланга бритый висок, пальцами взял из тарелки кусок селёдки, вонзил в неё жёлтые зубы, и в тот же миг я понял: надо бить!Миг.
Он сожрал мою селёдку
Комментарии
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A
Alla
😄
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15 час.
grunbik06mailru
Перед Новым годом в магазине купила селёдку, как-то давно не попадалась, у меня от её вида даже слюнки потекли. Дома пока одно ,второе сделала... Смотрю в холодильнике нет её, а в в отходах только голова осталась. Муж сожрал, так обидно стало, лучше бы банку красной икры новогодней , так не расстроилась бы, упрекнула. У него хватило наглости заявить, что взяла одну, а он большой и ему мало. Если честно ,очень хотелось тоже в его довольное лицо зарядить сковородкой.🥲 Теперь ,если что беру две: 1,5 ему и 0,5 мне .(((
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13 час.
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