Он сожрал мою селёдку

grunbik06mailru

Перед Новым годом в магазине купила селёдку, как-то давно не попадалась, у меня от её вида даже слюнки потекли. Дома пока одно ,второе сделала... Смотрю в холодильнике нет её, а в в отходах только голова осталась. Муж сожрал, так обидно стало, лучше бы банку красной икры новогодней , так не расстроилась бы, упрекнула. У него хватило наглости заявить, что взяла одну, а он большой и ему мало. Если честно ,очень хотелось тоже в его довольное лицо зарядить сковородкой.🥲 Теперь ,если что беру две: 1,5 ему и 0,5 мне .(((