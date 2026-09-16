Одесситы дали отпор ТЦК - "людоловы" ретировались

Неудача постигла военкомов в Одессе во время ночных мобилизационных мероприятий 15 сентября. Об этом сообщают украинские телеграм-каналы .
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