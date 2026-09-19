Задержан гендиректор крупного российского производителя косметики

В Москва задержали гендиректора косметического бренда MIXIT Олега Пая. Об этом свидетельствует карточка дела, размещенная на официальном портале судов общей юрисдикции столицы 18 сентября.
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