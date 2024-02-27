Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил столб пепла высотой 3 км

Вулкан Эбеко на северокурильском острове Парамушир днем во вторник выбросил столб пепла на высоту 3 км над уровнем моря, сообщила 27 февраля пресс-служба главного управления МЧС по Сахалинской области в своем Telegram-канале.
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