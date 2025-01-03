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Замначальник инспекции РЖД Мартьянов арестован по делу о подготовке теракта

Замначальник инспекции РЖД Мартьянов арестован по делу о подготовке теракта

Силовики арестовали заместителя начальника центра технического аудита инфраструктурной инспекции РЖД Юрия Мартьянова по делу Алексея Демченко, который обвиняется в участии в террористической организации «Артподготовка»*, пишет ТАСС.

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