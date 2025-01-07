Херсонес Таврический приглашает на праздник «Рождество в Херсонесе»!Приходите до 14 часов к Центральному входу в музей-заповедник! Вас ждут игры и танцы возле елочки, концерт, а также различные мастер-классы!@vesti92Читать подробнее+видео>>> .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии