Хорхе Родригес сообщил о 4490 жертвах землетрясений в Венесуэле

24 июня в Венесуэле произошло двойное землетрясение, унесшее жизни 4490 человек. Спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес сообщил о последствиях: 856 поврежденных зданий, 1202 афтершока и участие более 60 тысяч сотрудников и добровольцев в ликвидации последствий.