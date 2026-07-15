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Аналитики назвали возможный диапазон формирования дна Bitcoin

Аналитики назвали возможный диапазон формирования дна Bitcoin

Крупные финансовые организации и аналитические компании сходятся во мнении, что Bitcoin может приблизиться к завершению текущего нисходящего цикла, однако оценки возможного ценового минимума заметно различаются.

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