Театр абсурда
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Театр абсурда

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В Крыму задержан 60-летний агент СБУ, изготовивший мощную бомбу

В Крыму задержан 60-летний агент СБУ, изготовивший мощную бомбу

Получил компоненты взрывчатки и инструкцию, изготовил бомбу и спрятал её на одном из севастопольских кладбищ.

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