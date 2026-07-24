Арендную плату за имущество в Крыму снизили на 75% и 50% в зависимости от сферы деятельности

Арендную плату за имущество Крыма снизили на 75% и 50% в зависимости от сферы деятельности Арендная плата снижена для всех арендаторов имущества Республики Крым на 75 и 50% в зависимости от вида экономической деятельности.
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