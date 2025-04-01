"Мы все запомним!": после выдворения мигрантов под песню "Матушка-земля" посыпались угрозы

Русский компас Фото: скрин видео тг-канала"ЧП Самара". В комментариях к нашумевшему видео из центра временного содержания нелегалов также просят не "угнетать угнетенных" и не "отделять черного от белого".
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