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"Мы все запомним!": после выдворения мигрантов под песню "Матушка-земля" посыпались угрозы

"Мы все запомним!": после выдворения мигрантов под песню "Матушка-земля" посыпались угрозы

Русский компас Фото: скрин видео тг-канала"ЧП Самара". В комментариях к нашумевшему видео из центра временного содержания нелегалов также просят не "угнетать угнетенных" и не "отделять черного от белого".

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Комментарии
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Алексей Сафронов
Автор опуса, откель такие вопросы? Почему бы не добавить к означенной проблеме с мигрантами, строку - О соблюдении законов РФ...и не только мигрантами, а ещё пуще чиновниками?
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4 час.
Александр Батт
Без царя Россия сгинет. И запоминать будет некому. Надо возвращаться к самодержавию Романовых. Подробнее смотрите на моих страницах ВКонтакте и в Одноклассниках.
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Стега Сибиряк
В 22 к вам бежали трусы и суки
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