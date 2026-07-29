В Геленджике тренеру запретили работать с детьми. Оказалось, что у него судимость за причинение тяжкого вреда здоровью

В Геленджике тренеру запретили работать с детьми. Оказалось, что у него судимость за причинение тяжкого вреда здоровьюВ селе Архипо-Осиповка тренеру запретили продолжать обучающую деятельность в спортивном клубе.
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