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Юрист Ярмуш объяснила, каких экзотических животных нельзя содержать дома

Юрист Ярмуш объяснила, каких экзотических животных нельзя содержать дома

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш пояснила: животных из запретного перечня нельзя ни держать дома, ни выгуливать.

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