Юрист посоветовал использовать одинаковую подпись в паспорте и других документах

Для минимизации юридических рисков, сохранения своего времени, денег и психического здоровья лучше всего использовать одинаковую подпись в паспорте и других документах, посоветовал в беседе с RT Вадим Виноградов, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ.