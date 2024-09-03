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Юрист посоветовал использовать одинаковую подпись в паспорте и других документах

Юрист посоветовал использовать одинаковую подпись в паспорте и других документах

Для минимизации юридических рисков, сохранения своего времени, денег и психического здоровья лучше всего использовать одинаковую подпись в паспорте и других документах, посоветовал в беседе с RT Вадим Виноградов, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ.

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