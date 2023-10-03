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Штатовские спутники сыплются с неба уже сотнями

Штатовские спутники сыплются с неба уже сотнями

"Они издеваются!" Всё началось в 2020-м. Наши сшибли "Нудолью" свой старый спутник. При этом умерли 25% спутников над Европой.

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Комментарии
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Николай Птицин
я не метеоролог , но мне все понятно...небо над Россией прохудилось... вот они и отключаются... мы тут не причем... во всем погода виновата.
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2 час.
Александр Попов
КИН-КОНГА обижают.
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2 час.
ВФ
Владимир Фердман
однако территорию украины просматривают эффективно
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2 час.

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