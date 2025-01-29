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Депутат призвал дать русскому языку статус второго государственного в Украине

Депутат призвал дать русскому языку статус второго государственного в Украине

27 января депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО, выступил с предложением признать русский язык вторым государственным на территории Украины: «После долгих размышлений и анализа я пришел к выводу, что для разрешения основных противоречий между гражданами Украины необходимо сделать русский язык вторым государственным».

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