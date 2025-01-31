«Мигрант не должен ждать»: будут наказывать за волокиту при оказании услуг мигрантам

В указе - за ЛЮБУЮ волокиту. А не только за принятие гражданства. Волокита рассматривается как вымогательство взятки. Сразу не заплатил - гражданства не получил и уебывай.

TB

Tatyana Boyko

В общем кошмар на улице Вязов., просто уже действует на нервы будто специально! Внутри кипит от злости на эту трухлядь прогнившую до костей мозговой! Все делается против русских и в ущерб русским! Они понимают, что мы против этих кишлачников и у них своя родина есть?! Почему издевптельства над нами бесконечные?! Просыпаемся наконец, сколько можно, нас вообще не слышат.