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«Мигрант не должен ждать»: будут наказывать за волокиту при оказании услуг мигрантам

«Мигрант не должен ждать»: будут наказывать за волокиту при оказании услуг мигрантам

ИА REX Госдума на заседании 29 января обсудит законопроект о наказании – вплоть до дисквалификации «за неисполнение либо ненадлежащее исполнение установленных требований к оказанию содействия в осуществлении отдельных полномочий при предоставлении государственных услуг или исполнении функций в сфере миграции», обратил внимание депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ), сообщает REX.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
В указе - за ЛЮБУЮ волокиту. А не только за принятие гражданства. Волокита рассматривается как вымогательство взятки. Сразу не заплатил - гражданства не получил и уебывай.
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5 час.
TB
Tatyana Boyko
В общем кошмар на улице Вязов., просто уже действует на нервы будто специально! Внутри кипит от злости на эту трухлядь прогнившую до костей мозговой! Все делается против русских и в ущерб русским! Они понимают, что мы против этих кишлачников и у них своя родина есть?! Почему издевптельства над нами бесконечные?! Просыпаемся наконец, сколько можно, нас вообще не слышат.
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4 час.
Александр Иванов
ПИНКОМ ПОД СРАКУ И В АУЛ НАЗАД, А НЕ ОБСЛУЖИВАТЬ ИХ ПО ПЕРВОМУ КЛАССУ
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2 час.
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