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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зуб против «Баффало»: 3-й гол в сезоне, 3 броска, 2 хита, 2 блока и «+1» за 21:50. У него 11 очков в 25 играх

Зуб против «Баффало»: 3-й гол в сезоне, 3 броска, 2 хита, 2 блока и «+1» за 21:50. У него 11 очков в 25 играх

Защитник «Оттавы» поразил пустые ворота в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Сэйбрс» (5:1).  В активе россиянина 11 (3+8) очков в 25 играх в сезоне при полезности «+2» и среднем времени на льду 21:03.

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